«Più attenzione al commissariato di Termoli e alla costa molisana»

TERMOLI. Solo da poche settimane ha preso le redini della segretaria regionale della “Fsp Polizia” Giuseppe Michele Grieco. Sovrintendente capo in servizio presso il Commissariato di Termoli vanta una lunga e proficua carriera sindacale e gode di ottima stima da parte di molti colleghi in servizio sia a Termoli che a Campobasso. Da qui, il pulpito che l’ha visto tornare a dissertare della sicurezza sulla costa. «L’estate oramai volge al termine, ma il sindacato di Polizia Fsp torna a ribadire la necessità per il Molise, di un’attenzione maggiore, da parte delle Istituzioni,soprattutto per il Commissariato di Termoli e per tutti gli altri uffici sul territorio, non fosse per altro che quella dislocazione strategica, rimane importante per la prevenzione e la repressione dei reati, per la tutela delle fasce più deboli, per offrire ai cittadini il senso compiuto di presenza e sicurezza anche in ordine ai recenti fatti legati agli eventi sismici.

La città di Termoli, è attraversata dall’Autostrada A14, che collega le regioni confinanti, dalla Statale 16 alla Statale 87, dallo snodo ferroviario più importante del Molise oltre al Porto commerciale e ai suoi centri balneari, che ogni anno richiamano l’attenzione di moltissimi turisti e che la sicurezza raggiunge nel periodo estivo, la sua massima criticità e le cui richieste d’intervento aumentano notevolmente. Ma nonostante tutto, spesso ci si dimentica che la prevenzione costituisce la regia ed il coordinamento per la salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente e delle strutture in cui si opera. Infatti chiediamo ancora una volta a chi di dovere, di intervenire per sostenere le nostre iniziative, senza poi prescindere da organici di servizio desueti e che non tengono conto per citarne alcune, dei pensionamenti, dei trasferimenti e dell’età anagrafica dei singoli operatori. I fatti di cronaca, connessi ai numerosi successi conseguiti da quel personale, di cui ne hanno dato ampio risalto gli organi di informazione, evidenziano la necessità di alzare l’attenzione per il controllo del territorio e che tutto non può essere demandato solo al sacrificio personale, a volte impegnato oltre ogni considerazione umanamente sostenibile, ove la fatica tenta a volte di prendere il sopravvento e gli impegni si moltiplicano per ogni singolo operatore. Ma noi non molliamo!

Più uomini e mezzi per il Commissariato di Termoli, come per il distaccamento della Polizia Stradale e della Polfer di Termoli,rappresentano un obiettivo da raggiungere per contrastare la proliferazione di reati quali furti e rapine, per scongiurare incidenti stradali, che ogni anno fanno registrare vittime soprattutto tra i giovanissimi, così come, bisogna continuare a dare risposte ferme alla microcriminalità, assicurando alla Giustizia i responsabili e che non ci si assopisca sul fatto che il Molise sia un’isola felice, poiché a noi altri, gli spot pubblicitari non interessano.

La nostra è una richiesta di garanzia per tutti e pur evitando allarmismi inutili, è altrettanto incontestabile, che non si può prescindere che il punto di partenza, rimanga il rafforzamento dei presidi di Polizia sul nostro territorio, contro ogni forma di razionalizzazione in termini di contenimento della spesa pubblica. L’investimento sulla sicurezza deve rimanere una costante sulla quale tutti dobbiamo convergere in maniera univoca.

Per questo motivo continuiamo a chiedere uno sforzo maggiore da parte del Questore di Campobasso, Mario Caggegi, che si è impegnato a cercare di risolvere il problema contingente, circa l’incremento del personale pressi i citati Uffici, delle autorità politiche locali e regionali, dei nostri rappresentanti in seno al Parlamento, che possono veramente dare un contributo notevole alla causa comune, come siamo certi, nell’intervento autorevole pressi gli Uffici del Ministero, del nostro Segretario Generale Valter Mazzetti, quanto del nostro vice presidente Franco Maccari, che da anni segue con attenzione l’evolversi della situazione dei presidi di Polizia sul territorio molisano. Per noi l’idea della ragione deve radicarsi nella convinzione che possiamo farcela, se tutti ci diamo una mano».