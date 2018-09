Litorale Nord off-limits: i divieti da rispettare per la gara di Triathlon

TERMOLI. Si chiama “Triathlon Sprint Città di Termoli” l’evento sportivo che risulta regolarmente patrocinato dall’Amministrazione Comunale e inserito nel cartellone della “61^ Estate Termolese.

Per consentire il suo svolgimento, che partirà dalle 12.15, è stato necessario provvedere all’ordinanza di chiusura completa al traffico dei tratti di strada interessati alla gara a partire dalle ore 11.45 e il divieto di sosta con rimozione forzata sui tratti di strade e parcheggi interessati a partire dalle ore 18 di ieri e fino alle 20 di oggi.

Le prescrizioni:

Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli di ogni ordine e grado ambo i lati del tratto di via Vespucci compreso tra la rotatoria ex distributore dismesso e la rotatoria svincolo Torre Sinarca e per l’intera area di parcheggio prospiciente il lido Aloha.

La sospensione temporanea della circolazione di tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 11.45 circa in occasione dell’inizio della gara agonistica fino alla conclusione della frazione in bici per i tratti del percorso della competizione interessante la rete viaria Comunale.

In particolare, la seconda frazione di bici di km 20 (durata massima di 1 ora e mezza) si svolgerà su un circuito da ripetere due volte e che interesserà il tratto di via Vespucci compreso tra la rotatoria antistante il lido Aloha svincolo Torre Sinarca fino al “Residence L’Airone”.

Inoltre, la sospensione temporanea della circolazione delle biciclette sul tratto della pista ciclabile compresa tra il lido Aloha e il lido Sirena Beach interessato alla frazione podistica.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti stradali interessati dal transito dei concorrenti; è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

E’ fatto obbligo ai conducenti dei veicoli di non attraversare la strada ed ai pedoni di non attraversare la pista ciclabile interessata alla frazione podistica.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.