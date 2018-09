Termoli saluta il suo campione di pugilato degli anni '60: addio a Tanino De Chellis

TERMOLI. Era da tempo che non si vedeva passeggiare per il corso con i suoi amici più intimi tra cui Rolando D'Aloisio ed oggi ecco giungere la triste notizia: a 90 anni ci ha lasciato Tanino De Chellis, un termolese che ha saputo onorare il nome della sua città in una nazione come l'Inghilterra che in fatto di stranieri e in particolare italiani, non ha mai mostrato grande simpatia; Tanino invece ci è riuscito in campo sportivo con la Boxe.

Dei suoi 90 anni, ben 52 li ha trascorsi in Gran Bretagna e per poter viverci si è dovuto prima trovare un lavoro fisso e poi sposarsi con una donna inglese doc, June, che alla fine a forza di stargli vicino, ha persino imparato il nostro dialetto termolese più stretto.

Una donna energica, seppur fisicamente minuta, che ha tanto amato quest'uomo arrivato in terra di Albione con una valigia e tanta speranza. L'unione con la signora June permise a Tanino di poter acquisire tutti i diritti riservati ai cittadini inglesi e così anche il permesso di potersi allenare nella disciplina sportiva che lui ha sempre amato, la Boxe appunto, di allenarsi e disputare incontri ad alti livelli.

Il suo allenatore manager fin da subito capì che per le mani aveva un autentico campione, un talento naturale e naturalmente il talent scout non se l'è lasciato scappare, anzi gli ha “inglesizzato” anche il nome cambiandolo in Tony Chellis Tanino. In inghilterra Tanino potè continuare al meglio la sua passione: se a Termoli non ha potuto mai disputare incontri di un certo livello, in Inghilterra invece ne fece tanti e un record lo ha anche ottenuto; nei suoi due incontri persi, nessuno mai è riuscito a metterlo ko ed è stato eletto anche Mister Gran Bretagna over 50.

Dopo tanti anni, Tanino decise di tornare a Termoli con la famiglia e fino a qualche anno fa lo abbiamo visto al mare allenarsi in maniera incredibile per uno della sua età. Oggi ci ha lasciato un autentico personaggio non solo sportivo: quando lo incontrammo per intervistarlo nel 2010, fu molto contento di raccontarci le sue avventure britanniche non solo sportive.

Noi di Termolionline ci stringiamo alla famiglia di Tanino, alla signora June, ai figli Amina, Gennaro e Roberto, al genero, alle nuore e ai nipotini Rossella, Antonio e Amy.

I funerali avranno luogo lunedì 10 settembre alle ore 17 nella Chiesa di S. Antonio partendo dall’Ospedale Civile di Termoli.