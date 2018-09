«Giù le mani dai Vigili del fuoco, Puchetti sei stato inopportuno»

LARINO. La posizione critica del sindaco di Larino Pino Puchetti è stata espressa a più riprese nel post sisma molisano da metà agosto in avanti. Una critica che si è rinnovata nella serata di venerdì, allorquando a Montecilfone erano riuniti sindaci, amministratori, esponenti di Protezione civile, cittadini.

Una critica dritta al cuore di una delle istituzioni più fidelizzate dalla gente, i Vigili del fuoco. E non è passata inosservata. A seguito delle esternazioni in quella sede, le organizzazioni sindacali del Corpo, per voce della Cgil con Stefano Franceschini, per la Cisl con Domenico D’Aquilante, Salvatore Rauso della Uilpa e Stefano Mignogna della Conapo, ritengono fuori luogo e prive di presupposti le affermazioni fatte dal sindaco di Larino Puchetti.

«Nell’intervento fatto dal sindaco di Larino viene chiaramente esplicitato che il lavoro espletato dalla componente dei Vigili del Fuoco poteva essere effettuata da tecnici o operai comunali, e che fondi a disposizione del comune sono stati utilizzati per la messa in sicurezza del campanile di Larino.

Tali affermazioni sono veramente gravi da parte di un primo cittadino, per diversi motivi.

È veramente incomprensibile che un primo cittadino non conosca affatto il funzionamento del dispositivo di soccorso in caso di calamità naturali ritenendo pertanto inutile il lavoro dei Vigili del fuoco, a tal riguardo il Decreto Legislativo N° 1 del 2018 (che ha sostituito la precedente legge in tema di protezione civile) da compiti ben precisi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, assegnando la indiscussa componente essenziale del soccorso tecnico urgente in caso di calamità naturali; ma probabilmente, anzi sicuramente, il primo cittadino non ha a cuore la sicurezza dei propri cittadini ritenendo inutile l’applicazione delle Leggi dello Stato.

Il sindaco di Larino è veramente poco informato sull’attività dei Vigili del fuoco nel contesto della Protezione Civile e non ricorda o ancora peggio non conosce le numerose calamità naturali a cui il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è stato chiamato ad intervenire negli ultimi decenni e dove tutte le componenti dei Vigili del fuoco hanno mostrato grande professionalità e competenza.

Rammentiamo al primo cittadino di Larino che con nota N° 6724 del 26/08/2018 inviata dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco a firma del Ingegner Gaetano Vallefuoco al Presidente della Provincia e tutti i sindaci dei comuni interessati (compreso quello di Larino) venivano specificati i compiti istituzionali della componente dei Vigili del fuoco nella specifica tipologia di emergenza e che la componente Vigili del fuoco avrebbe effettuato verifiche statiche per accertare situazioni di potenziale pericolo nelle strutture pubbliche e private senza stabilire la vulnerabilità sismica delle strutture stesse poiché competono ad altri enti. Con la stessa venivano rinviate le opere provvisionali e la messa in sicurezza poiché non rientrano in questa fase di emergenza e perché richiedono una organizzazione che fa capo alla Protezione Civile.

Si precisa inoltre, che la componente dei Vigili del fuoco presente sul territorio di Larino corrispondeva ad un numero di circa 20 unità giornaliere e non 30 o 40 come citato dal primo cittadino di Larino e che queste, mai avrebbero avuto il tempo per poter guardare una ditta privata effettuare un cerchiaggio poiché impegnate in verifiche statiche in un numero pari a 10/15 interventi a squadra effettuati quotidianamente con un impiego di circa 9/11 squadre per un totale stimato mediamente a circa 80/120 interventi al giorno.

I numeri fanno capire ai cittadini che il sindaco di Larino non ha a cuore la sicurezza degli abitanti e che per effettuare le innumerevoli richieste di intervento con un tecnico comunale non sarebbero bastati 25 giorni ma mesi, ma tutto ciò, poco importa, tanto il disagio è dei cittadini e non del sindaco.

Siamo certi che i Vigili del fuoco anche in questa Emergenza escono a testa alta, certi di aver prestato la massima professionalità e competenza e di non aver risparmiato un solo grammo di forza al fine di aiutare le persone in un momento di bisogno, persone che, hanno mostrato gratitudine e riconoscenza con una stretta di mano, una pacca sulla spalla ed un grazie sincero.

Al sindaco lasciamo la sua spontaneità politica e consigliamo di leggere più attentamente normative vigenti in merito al soccorso ed alla sicurezza».