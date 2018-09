TERMOLI. Ancora una segnalazione raccolta da Termolionline su un problema di degrado a Termoli e come per le situazioni denunciate a Piè di Castello, stavolta siamo nelle vicinanze, ma riguarda la struttura dell'ex cinema Adriatico. Grazie all'occhio clinico della signora Angela Costantiello, presidente della società Runners Termoli, evidenziamo come qualcuno ha divelto la recinzione del manufatto in attesa delle autorizzazioni per essere ristrutturato.

All'interno sono stati gettati dei rifiuti, immondizia che funge da calamita per ratti e piccioni, che banchettano allegramente.

Quando potremo tornare ad avere un edificio degno del glorioso passato e non questo letamaio?