Investe con l'auto un turista al Lido passandoci sopra con le ruote

CAMPOMARINO. Ancora un drammatico investimento, stavolta per fortuna non mortale, con un’auto che procedeva in retromarcia.

L’incidente è avvenuto a Campomarino Lido, nei pressi del lido Ritz, intorno alle 11.45.

Un uomo ė stato investito da un conducente che stava facendo retromarcia con la macchina. Quest’ultimo non si è avveduto del sinistro e ha calpestato con la ruota il torace del malcapitato, un 57enne residente a San Giovanni Rotondo, C. M. le sue iniziali, che lamentava dolore all'arto inferiore e chiaramente un trauma toracico.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Molise con gli operatori volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasferito d’urgenza il 57enne turista garganico al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici e diagnostici del caso.

Esami che hanno evidenziato una emorragia interna, tanto che è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico per emoperitoneo.

Intervenute anche le forze dell’ordine.