TERMOLI. Tra i problemi di degrado irrisolti nella città di Termoli vi è senza dubbio il controllo non sufficiente sulle violazioni all'ordinanza sulle deiezioni canine. Se ai lasciti che occorre schivare ovunque aggiungiamo pure bisogni liquidi fatti in luoghi magari da preservare, facciamo bingo.

Il timore era più che fondato conoscendo i nostri polli, anzi cani.

Meno di due settimane dal loro insediamento, le statue "Accomodate" degli illustri termolesi che l'amministrazione comunale ha voluto per la città, sono diventate, come temevamo, territorio di conquista per cani che le hanno inondate come da copione dei loro bisogni.

Il povero fumettista Benito Jacovitti è già a bagnomaria da tempo, tutto questo perché c'è troppo permissivismo.

Magari ci vorrebbero più "bastonate" pecuniarie per questi proprietari poco accorti.

Per fortuna non sono tutti incivili!

Sappiamo che il prezzo della cultura è alto, ma insultarlo pure in questa maniera è davvero troppo.