TERMOLI. Residenti di una parte di Colle Macchiuzzo in protesta contro una situazione che loro definiscono incresciosa e che investe Comune di Termoli, Vigili urbani e Asrem. Innanzitutto si parte da una situazione di degrado, ampia, che vede e terreni mai ripuliti dalle erbacce e che diventano un ricettacolo di sporcizia e dove si annidano anche animali, oltre che attirare insetti. Ma c’è dell’altro. Sembrerà strano, ma fino a un certo punto. Il casus belli è la presenza di un allevamento di galline, non autorizzato, che viene segnalato alle autorità competenti a gennaio, quando a starnazzare erano una decina di esemplari, e nel volgere del tempo, siamo arrivati a settembre e con una dote almeno doppia. Un fabbricato realizzato sulla stessa area sembrerebbe ancora in via di completamento in quanto, presenta parti ancora non completate.

Materiali edili depositati sulle strutture non tamponate e la mancanza degli infissi al secondo piano e sugli ingressi carrabili e pedonali. Questo emerge dalla corrispondenza ufficiale tra il condominio di riferimento e gli enti chiamati in causa. Il verbale del primo sopralluogo ha prodotto una intimazione a sgomberare la struttura, a rimuovere le baracche provvisionali e degli animali da cortile detenuti, alla disinfestazione delle aree in cui hanno sostato gli stessi animali, alla cura e manutenzione della vegetazione e alla rimozione dei rifiuti (bancali in legno ecc.) presenti tra la stessa vegetazione. Insomma, non è certo quello che ci si aspetta abitando in una zona di pregio della città. Viene segnalata l’inerzia di chi ancora non fa ottemperare a queste prescrizioni.

La Pubblica amministrazione, come il Comune di Termoli e gli uffici che hanno relazionato su questa vicenda, ha sempre tempi di risposta inaccettabili.