La Polizia Stradale di Vasto Sud recupera 4 auto rubate

VASTO. Nuova operazione degli uomini della Polizia Stradale di Vasto Sud che durante un posto di blocco in A14 nella notte sono riusciti a recuperare ben quattro auto rubate in prossimità di Francavilla al Mare. I veicoli si stavano dirigendo in direzione San Salvo. Due i giovani fermati di età inferiore ai 25 anni.

Notizia in aggiornamento