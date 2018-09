Incontra branco di cinghiali in bici, «Via Verga è una strada ai limiti della civiltà»

TERMOLI. Non solo la ‘carica’ frontale subita dal centauro in sella al motociclo nei pressi della Madonna a Lungo.

Un nuovo episodio che ha visto protagonista stavolta addirittura cinghiali in branco è avvenuto nella zona di contrada Fucilieri, precisamente in via Verga.

Questo il racconto di un residente che stava percorrendo un tratto di strada in bicicletta. Un fatto dello scorso 29 agosto, in pieno giorno, alle 15.30.

«Ero in bici, all'improvviso, e non è la prima volta che avvisto esemplari di grossa taglia, un cinghiale (femmina di 60-70 kg) con tre cuccioli, ha attraversato la strada, ero a circa 20 metri, i cuccioli si sono girati verso di me, la mamma invece fortunatamente ha scelto di continuare il cammino verso la boscaglia. Non è la prima volta che incontro grossi esemplari, anche d'inverno e in piena oscurità ne ho incrociati diversi e di grossa taglia! Abbiamo strade in attesa di messa in sicurezza da diversi anni, e dobbiamo difenderci anche da questi animali selvatici, ci sono anche delle attività commerciali, e molti clienti si lamentano ogni giorno dello stato del fondo stradale, e della carenza di illuminazione pubblica».

Via Verga è già una strada colpita da alluvioni, con carenza di canali di scolo e buche che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti, in questa zona la sera gran parte della contrada è avvolta dall'oscurità più assoluta,figuriamoci un incontro ravvicinato con un grosso cinghiale come potrebbe andare a finire.