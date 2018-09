SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Una residente di San Giacomo degli Schiavoni ci ha contattato per denunciare la condizione di assoluta incuria in cui versa un sito di pregio ubicato nel territorio comunale. «Rovi, erbacce, cespugli, immondizia di vario genere. E’ la triste istantanea della villa rustica romana di San Giacomo degli Schiavoni. L’area che conserva i resti di una villa rustica di epoca romana risalente al IV sec a.C. giace ancora in uno stato di abbandono.

Nonostante il sito sembra essere stato oggetto di un accordo tra Comune e Soprintendenza, stipulato al fine di salvarla dal degrado, la situazione non è cambiata. Ad oggi, purtroppo, questo gioiello archeologico risulta abbandonato a se stesso. Non esiste più la recinzione in plastica che delimitava il sito e lo “proteggeva” e nessun altro tipo di protezione. L’area è alla merce di tutti, incivili che ci buttano oggetti vari e tombaroli che possono saccheggiare indisturbati ciò che vi è rimasto. La fruizione anche minima come quella di una scolaresca per una educazione al patrimonio culturale non è possibile».