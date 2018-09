Campomarino, i controlli post sisma rivelano criticità al municipio

CAMPOMARINO. Controlli sugli edifici pubblici post sisma conclusi a Campomarino.

«Come già comunicato in precedenza, tutti controlli e gli esami effettuati sugli edifici pubblici, in particolare quelli scolastici, sia prima che dopo i recenti eventi sismici dello scorso agosto hanno evidenziato un’adeguata resistenza al sisma – viene diffuso sulla pagina Facebook del Comune di Campomarino - l’unico edificio che ha mostrato delle notevoli criticità è stata, purtroppo, la Casa Comunale per cui l’Amministrazione Comunale, alla luce di tale situazione, si è immediatamente attivata per trovare una soluzione, definitiva o temporanea, al fine di fronteggiare questa problematica e per questa ragione è stata convocata con urgenza una riunione dei Capigruppo del Consiglio Comunale».