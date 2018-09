Tunnel: nessuna rinuncia dei ricorrenti, si va avanti per Termoli

TERMOLI. Pronta la replica da parte dello studio legale Iacovino sul ricorso al Tar del Comitato No Tunnel insieme al Consigliere comunale M5S Nicolino Di Michele e la Fiba Confesercenti.

«I ricorrenti vogliono tranquillizzare il Comune di Termoli e la cittadinanza che non vi è stata alcuna rinuncia al ricorso ne tantomeno alla discussione dello stesso, semplicemente avendo approvato il Consiglio Comunale la delibera di “adozione della variante urbanistica in ratifica della Conferenza di Servizi decisoria” del 27.08.2018, vi è la necessità di impugnare anche tale provvedimento amministrativo con la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti.

In tale contesto verrà pertanto presentata una nuova richiesta di sospensiva dell’intera procedura che sarà discussa a breve.

Con la proposizione dei motivi aggiunti verranno reiterati tutti i motivi di illiceità e di illegittimità già avanzati con il ricorso originario.

Nelle more, peraltro, il procedimento amministrativo è ancora in attesa delle stesse osservazioni della Regione Molise, non senza ricordare che l’opera potrebbe essere bloccata dalla stessa Regione opponendosi all’approvazione della variazione al Prg entro 90 giorni.

In ogni caso i ricorrenti sono fiduciosi di un accoglimento che bloccherà definitivamente lo scempio di cui è vittima la città di Termoli ed i cittadini termolesi».