SAN SALVO. Oggi pomeriggio intorno alle 17 un motociclista ha perso il controllo del suo scooter mentre stava transitando sulla Sp Trignina in direzione San Salvo, in prossimità del cavalcavia sotto la lente d'ingrandimento dell'amministrazione Magnacca che ha richiesto più volte l'intervento della provincia per il dosso creatosi. L'uomo alla guida di uno scooter modello Phoenix Laverda è S.D.G. 32 anni di Petacciato.

Il giovane è stato subito soccorso da una donna che con la sua auto stava percorrendo lo stesso tragitto e alla vista dell'incidente ha chiamato i soccorsi. Sul posto la Polizia Locale ed i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane presso l'ospedale San Pio. L'uomo ha riportato un politrauma al tronco ed un leggero trauma cranico, ma sembra che le sue condizioni non siano gravi.

Al momento la strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso. La strada è stata riaperta al traffico alle ore 18.00 dopo le operazioni di pulizia del manto stradale.