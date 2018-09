Il trasloco del liceo Pedagogico non è terminato, a Guglionesi tutto rinviato a lunedì

GUGLIONESI. Come ormai si vaticinava nelle ultime ore è stato necessario dilatare i tempi di avvio dell’anno scolastico a Guglionesi, complici le operazioni di trasloco dal plesso del liceo Pedagogico alla scuola media di via Catania. A decretarlo l’ordinanza di ieri del sindaco Mario Bellotti. Il primo cittadino ha aderito all’istanza della dirigente scolastica dell’Istituto omnicomprensivo di Guglionesi, Maria Maddalena Chimisso, che ha chiesto il differimento dell’inizio dell’anno scolastico, atteso che le operazioni di trasloco e di sistemazione degli arredi e delle strumentazioni didattiche in dotazione del liceo, dall’edificio sito in via C. Colombo, n. 6, all’edificio di via Catania, non sono ultimate. Così, in considerazione del protrarsi delle operazioni di trasloco che stanno tuttora interessando entrambi gli edifici di via Catania e di piazza Indipendenza, ha chiesto il differimento dell’inizio delle lezioni al 17 settembre 2018, per tutti gli ordini di scuola. Il sindaco Bellotti ha ritenuto, pertanto, di aderire alla richiesta del dirigente scolastico disponendo il differimento delle lezioni per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto omnicomprensivo di Guglionesi, a lunedì prossimo 17 settembre.