​Via Corsica, un maledetto vizio (e infrazione) che può costare caro

TERMOLI. Ci siamo sempre chiesti perché oltre a gran parte di via Martiri della Resistenza anche l'inizio di via Corsica, come la fine, non si sia dotata di un cordolo spartitraffico.

Questo riguarda la stanza dei "bottoni" e forse un giorno ci diranno il motivo. L'altra faccia della medaglia è che ci sono tanti automobilisti, incivili, spericolati e non curanti dell'altrui incolumità, che continuano a fare la maledetta inversione a U dove è vietato dal codice della strada e lì dovrebbe essere vietato anche moralmente: c'è stato un triste anniversario poco più di un mese fa, il decennale di un gravissimo incidente dovuto proprio ad una inversione fatta a pochi metri dall'auto immortalata dalla nostra postazione.

Siamo mortificati se con questo articolo facciamo rivivere a persone verso le quali nutriamo un gran rispetto e affetto, un dolore mai sopito, ma siamo fiduciosi nello sperare che possa essere utile e fare in modo che mai più si facciano inversioni lì.



Aspettando lo spartitraffico.