Scontro in via del Mare, centauro 16enne operato all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Scontro di una certa violenza nel pomeriggio tra una autovettura e una motocicletta di cilindrata 50 con in sella un 16enne, F. S., in via del Mare. Il motociclo è finito contro la fiancata della macchina, una Lancia Delta, facendo cadere a terra il giovane. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia locale e il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasferito d’urgenza il 16enne, che aveva subito una brutta ferita al ginocchio, al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico per suturare la lesione. L’impatto è avvenuto poco dopo l’incrocio con via Amalfi in direzione via Firenze.