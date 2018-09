Con la Twingo contro un muro sul ponte del Biferno, feriti tre romeni

CAMPOMARINO. Dev'essere stato uno schianto tremendo, quello che poco dopo le 20.30 di oggi ha visto protagonisti 3 cittadini di nazionalità romena, che stavano viaggiando nell'abitacolo di un'autovettura tra Termoli e Campomarino.

La loro macchina, una Renault Twingo, per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto è uscita fuori strada ed è finita contro un muro. I tre sono rimasti feriti in modo serio, ciascuno con fratture e lesioni varie, ma non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 con tre ambulanze, tra cui gli operatori volontari della Misericordia di Termoli. I romeni sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dove molto probabilmente saranno ricoverati dopo gli esami di rito.