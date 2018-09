Si avventurano col materassino tra scogliere e Sinarca, salvati da un giovane

TERMOLI. Probabilmente non era la posizione migliore per fare un bagno col materassino, tanto meno la mattinata adatta. Sta di fatto che per 3 bagnanti la disavventura avvenuta alla foce del Sinarca, tra la confluenza del corso d’acqua sul litorale Nord di Termoli e le barriere frangiflutti poteva finire in modo peggiore. Hanno perso il controllo del materassino e sono andati in difficoltà, con la corrente che li portava lontano. Una scena che è stata adocchiata al volo da un ragazzo che era sulla battigia, in indumenti normali a fare una passeggiata. Il giovane non ha perso tempo, si è spogliato e si è tuffato, riportando la famigliola al sicuro.