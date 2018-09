Dalla bomba d'acqua in poi proliferano i ratti, c'è chi mette veleno tra balconi e garage

TERMOLI. Dopo la bomba d'acqua dei giorni scorsi dal palazzo di via Stati Uniti al numero 53 ci sono arrivate numerose segnalazioni da parte di inquilini del primo del secondo piano.

Da circa una settimana sono costretti a tenere chiuse le finestre e a posizionare veleno per topi sui davanzali dei propri balconi.

Testimonianza di un residente: «Devo tenere chiuse le finestre di casa gran parte della giornata con la paura che mi entri un ratto in casa, dall'ultima bomba d'acqua non riusciamo a capire questi roditori da dove provengano. Abbiamo contattato le autorità sanitarie tramite l'amministratore e ci hanno risposto che appena possibile faranno un controllo. Anche in alcuni garage del palazzo sono dovuti ricorrere all'utilizzo del veleno per topi».