Giochi Matematici del Mediterraneo, un podio principesco nella finale regionale

TERMOLI. Nella giornata di ieri a Campobasso si sono svolte le finali d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Un concorso nazionale a più tappe cui partecipano tantissime scuole anche della nostra regione. Per Termoli e per il secondo anno consecutivo ha partecipato la scuola primaria Principe di Piemonte, con le classi terze, quarte e quinte (le tre categorie della primaria ammesse al concorso).

Già lo scorso anno la scuola si distinse per aver portato alla finale nazionale di Palermo un eccellente alunno dell’allora classe 3 A, Paolo Di Fabio brillantemente preparato dalla sua insegnante di matematica, la maestra Loredana Cerri.

In questa sessione di concorso il successo per l'attuale 4 A dell'Istituto scolastico termolese, che evidentemente ha a disposizione docenti validissimi e dediti al proprio lavoro del calibro della Cerri è addirittura raddoppiato, poiché sul podio sono saliti al 1° posto Alice Di Florio, cui facciamo i nostri complimenti, e nuovamente Paolo Di Fabio, che questa volta riporta una bellissima medaglia di bronzo, piazzandosi al 3° posto. Anche l'argento è andato ad un alunno della sezione B dell'Istituto, Gianmaria Fiore Nuonno. Un successo enorme per la nostra scuola. Da noi genitori tanti complimenti ad Alice e Paolo e un grazie alla maestra che da quattro anni li predispone al ragionamento e li segue con passione nell'insegnamento della matematica.

Uno speciale "in bocca al lupo" ad Alice per la bellissima esperienza che vivrà a Palermo...e iniziamo a prepararci per prendere il podio della categoria P5 il prossimo anno!