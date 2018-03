Gli eroi di via Fani, un libro per ricordare gli agenti della scorta di Aldo Moro

GUGLIONESI. Il recente sfregio, con le scritte sulla lapide che hanno vilipeso la memoria della strage di via Fani a Roma, aveva fatto riaccendere i riflettori sul ricordo del massacro degli uomini di scorta di Aldo Moro, rapito il 16 marzo 1978. Com’è noto tra i cinque agenti di Polizia trucidati c’era il 23enne molisani, anzi guglionesano Giulio Rivera, e a 40 anni dal rapimento Moro, arriva il racconto inedito e toccante delle vite spezzate degli uomini della scorta. Opera data alle stampe da Filippo Boni per l’editore Longanesi. “Gli eroi di via Fani”, si intitola il libro.

Nel quarantennale dell’attentato più emblematico degli Anni di piombo, Gli eroi di via Fani – scritto dallo storico e giornalista Filippo Boni e con la prefazione del direttore di Repubblica Mario Calabresi – racconta per la prima volta la vita dei cinque agenti della scorta di Aldo Moro, trucidati dalle Brigate Rosse nell’attentato del 16 marzo 1978.

Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi sono i nomi dei due carabinieri e tre poliziotti che persero la vita in via Fani quel tragico 16 marzo e che – nel frastuono mediatico dei giorni successivi all’attentato, concentrato sul rapimento e poi sulla morte del presidente della Democrazia Cristiana – finirono fin da subito in secondo piano, per poi venire dimenticati.

Spinto da un bisogno personale e civile, Filippo Boni ha ricostruito le vite spezzate di questi cinque servitori dello Stato e per farlo è andato nei luoghi in cui vivevano, a parlare con le persone che li avevano amati e conosciuti: genitori, figli, fratelli e fidanzate a cui il terrorismo ha impedito di sposare l’uomo che amavano. Grazie a queste testimonianze inedite, Gli eroi di via Fani costituisce un ritratto lucido e allo stesso tempo commosso di quelle vite umili ma piene di sogni e di affetti e restituisce verità e memoria a quei corpi prima trucidati e poi dimenticati. Al tempo stesso il libro riesce nel compito di restituire un affresco di un’Italia semplice e vera che tenta di resistere alle atrocità della storia e si ostina a guardare al futuro.

L’AUTORE: FILIPPO BONI (1980) si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze con una tesi sui massacri nazisti in Toscana. Studioso del Novecento e degli Anni di piombo, giornalista, ha pubblicato svariati saggi sulla Resistenza e sull’età contemporanea.

Il volume sarà in libreria dall’8 marzo al costo di 18,80 euro e si compone di 304 pagine.