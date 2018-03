TERMOLI. Giovedì 8 Marzo si è svolto presso il Castello Svevo il primo appuntamento dell'evento “Il Borgo delle Donne”.

"La location del castello, per altro molto affascinate, è l’unico posto che abbiamo per fare cultura" - dice una delle donne organizzatrici dell'evento - "Siamo un'associazione socio-culturale e avere uno spazio sarebbe l’ideale per questo tipo di eventi."

La manifestazione di esordio ha avuto per tema “Le Donne dell'Olio". Ospiti della serata sono state Amalia Massari, Marina Colonna e Elena Polzella, le tre generazioni dell’olio molisano che hanno illustrato una serie di aspetti e raccontato con dovizia di interessanti particolari la storia dell’oro giallo, oltre anche alle tecniche di degustazione.

Ma anche altre interessanti iniziative ci sono state durante la serata dove, oltre all’assaggio di olio, non è mancato quello di ottimo vino con la partecipazione diretta dell’Azienda Agricola De Lisio.

Un altro aspetto che ha decretato fin dalla sua prima giornata la riuscita della manifestazione è stato il castello gremito di persone che, sulle ali del successo delle scorse edizioni e per onorare la memoria di chi assieme alle altre donne del borgo, ha voluto fortemente questo evento ovvero Nadia Rucci, non hanno voluto assolutamente mancare.

Ma questo è solo il primo degli eventi che seguiranno nei prossimi giorni per il Borgo delle Donne.