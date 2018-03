Pi Greco Day e Poetry Jam all'IISS Alfano di Termoli

TERMOLI. Il 14 marzo 2018 al Liceo Classico si svolgerà, nell’ambito della Giornata della Letteratura, la prima edizione del POETRY JAM, concorso di poesie e aforismi dell’I.I.S.S. Alfano da Termoli. Tutti gli alunni sono invitati a partecipare secondo le seguenti modalità.

Tutti gli alunni della scuola sono stati Invitati ad inviare i propri componimenti inediti (poesia o aforisma di max 5 righe) che saranno letti e premiati durante la giornata della letteratura presso l’Aula Magna del Liceo Classico.

I componimenti migliori verranno premiati con alcuni libri offerti dalla sezione AVIS di Termoli, e saranno pubblicati sul giornalino scolastico del Liceo Classico.

Al Liceo Scientifico invece verrà celebrato il Pi Greco Day, giornata dedicata alla matematica e alle scienze: visione di film o video, discussioni e dibattiti, esercitazioni nei laboratori di chimica, fisica e informatica, discussioni e lezioni sul rapporto tra scienza e fede, rivoluzione scientifica, matematica in natura e in letteratura, quiz online in ogni classe.