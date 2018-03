presentazione del libro "La Strada da fare. In cammino nella regione che ( non ) c'è” Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. E’ stato presentato nell'Aula Adriatico dell'Università del Molise a Termoli, il libro di Maria Clara Restivo dal titolo "La Strada da fare. In cammino nella regione che ( non ) c'è”. Il moderatore dell'incontro è stato il professore Rossano Pazzagli.

Maria Clara Restivo è una siculo - emiliana che vive a Torino. Con l'Associazione " E.le.Menti" scrive storie per bambini e poi le racconta ad alta voce. Da diversi anni collabora con la Scuola Holden dove insegna storytelling .

Quando può, cammina e, da qualche anno, le piace raccontare il profumo che il viaggio le lascia addosso.

Insieme a Giulia Rabozzi sono nati i blog “Due passi in Molise” e “Due passi sull'Appia Antica” e, insieme, continuano a camminare raccogliendo i loro passi su www.duepassialtrove.it e questa volta l'idea è di camminare un posto. Non camminare in, ma camminare un luogo preciso, il Molise.

Ecco perché allora due ragazze decidono di partire da Torino per scoprire un luogo per loro - e per molti- sconosciuto, intraprendendo un viaggio che durerà un mese e che faranno a piedi, perché la strada si misura con il ritmo lento dei passi, perdendosi tra sentieri e tratturi dimenticati, ricevendo ospitalità da chi di quel viaggio vuole farne parte…