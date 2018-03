TERMOLI. Presentata ieri nell'aula Adriatico della sede termolese della Unimol con il patrocinio della Facoltà di Economia del Turismo, dopo tre anni di assenza, la rivista "Meteora" dell'associazione ideata e diretta da Wilma Costantini Digati, socia fondatrice della Fidapa di Termoli nel 1986.

Una rivista annuale che fin dalla sua prima uscita non si è limitata a testimoniare le sole iniziative realizzate dal direttivo e dalle socie, ma ha analizzato le varie problematiche socio culturali più urgenti, oltre ad ospitare forme varie di creatività anche con articoli di autori esterni all'associazione Fidapa.

Ogni numero uscito ha avuto un leit - motiv monotematico come il Turismo nel Molise, il 150° anno dell'Unità d'Italia, la violenza sulle donne e altri. Quello del 2018, al ritorno alle pubblicazioni, tratta un tema importante come la Carta dei Diritti della Bambina.

Sono stati interventi seguitissimi e molto concreti in una sala gremitissima con le tante associate e i molti rappresentanti di varie associazioni termolesi. Presenti i figli della compianta ideatrice fidapina della rivista Wilma Costantini Digati, Maria Cristina e Antonio Digati. Dopo i saluti e i ringraziamenti della Presidente attuale, Concetta Spadaro Fauzia, del Sindaco Angelo Sbrocca ,della Presidente Distretto Sud -Est Rosa Vulpio , sono seguiti l'intervento di Fernanda Puglisi past President e direttore responsabile di "Meteora", Angelo Presenza management Turismo Unimol, Stefania Massucci referente "On The road", Fiorella Annibali referente nazionale Fidapa BPW Italy.

Le conclusioni poi sono state tratte da Fiammetta Perrone, segretaria nazionale Fidapa BPW Italy. Ad ogni partecipante, è stata consegnata una copia della rivista.