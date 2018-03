TERMOLI. In attesa di iniziare le visite a tutti gli altari di San Giuseppe che come da tradizione saranno aperti al pubblico per l’intera giornata di oggi, qualcuno ha anticipato i tempi come alcune scuole e anche la comunità parrocchiale di Santa Maria degli Angeli. Hanno iniziato già da venerdì 16 marzo e lo chiuderanno lunedì 19 alle 20 con la recita del Santo Rosario alle ore 16.

Oggi 18 marzo le visite inizieranno dalle ore 7.30 fino alle 21.

Noi siamo andati a visitarlo presso la sala dell’oratorio parrocchiale che si trova tra la Chiesa e l'Auditorium, in fondo alla scalinata.

Senza voler sminuire il valore del lavoro e la passione messa in atto da chiunque segua la tradizione, quello che abbiamo visto a Santa Maria degli Angeli (e che vedrete anche nel servizio fotografico), possiamo dirlo senza ombra di smentita, è una rivisitazione curata nei minimi particolari che ci ha lasciati stupefatti per la bellezza e per la dedizione con cui le donne che hanno partecipato attivamente all'allestimento si sono adoperate e superate.

Sarebbe opportuno che venisse stampato un unico manifesto con tutti gli orari, le date e le location, per valorizzare al massimo questa tradizione e premiare lo sforzo profuso dagli organizzatori.