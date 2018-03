Laboratori di primavera negli asili nido comunali di Termoli

TERMOLI. Nei giorni 15 e 16 marzo, presso le sedi dei Nidi Comunali di Termoli, gestiti dalla Sirio Società Cooperativa Sociale; si sono tenuti tre laboratori creativi interattivi, in collaborazione con le famiglie dei bimbi frequentanti gli asili.



L'obbiettivo è stato quello di promuovere, attraverso attività di laboratorio, l'accoglienza delle famiglie, la comunicazione e la continuità degli stili educativi.

Le sezioni dei medi delle strutture di Difesa Grande e via Volturno, hanno proposto un laboratorio per la festa del papà, coerenti al progetto "Tutti giù per terra" che quest'anno è stato studiato e proposto dalle sezioni dei medi delle tre strutture.

L'asilo "Piccolo Principe", di via Montecarlo, ha proposto un laboratorio dal titolo "Decoriamo la Pasqua".

In tutte le strutture i genitori hanno partecipato con piacere, divertendosi insieme ai loro piccoli.

