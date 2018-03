TERMOLI. Prosegue con un grande successo al Castello Svevo di Termoli la manifestazione "Il Borgo delle donne", dopo la bella serata del 10 marzo con la mostra di pittura che prosegue fino al 24 marzo, curata dagli alunni del liceo Artistico B. Jacovitti, coordinati dai docenti Francesco Cobalto e Mariangela Rigoglioso.

Sabato sera dedicato alle letture sul tema "Così fragili, così unite”, tante letture declamate con enfasi da donne che si riconoscono simili nelle loro fragilità e in questo modo di testimoniare, trovano insieme quella forza che occorre per affrontare il quotidiano. Questo è un tema molto sentito oggi, soprattutto per quanto accade nella società moderna.

Donna oggetto di violenze gratuite che sì, vengono rese fragili, ma proprio questa loro apparente e sottolineiamo apparente fragilità, in eventi istruttivi come questi, le rendono allo stesso tempo forti e soprattutto come dice il titolo, molto unite.

Da ricordare il prossimo appuntamento, nel fine settimana, il 23 e 24 marzo, con la rassegna di film inediti presentati dalla dottoressa Felicetta Ferraro, presidente dell'associazione Ponte 33, dal titolo "Iran: donne in movimento”.