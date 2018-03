Gara di greco al Perrotta, si sfidano i migliori studenti del Paese

TERMOLI. Al via questa mattina, dalle 8, al liceo classico Perrotta, la tredicesima edizione della gara di Greco intitolata alla prestigiosa figura del grecista termolese Gennaro Perrotta. Organizzazione affidata al Rotary club di Termoli, attraverso la sua commissione speciale.

In 19 sono gli studenti delle scuole superiori presenti e provenienti da tutta Italia, con 10 club che li sponsorizzano.

La manifestazione, ormai radicata nel panorama culturale italiano, è stata presentata ieri mattina nel plesso di via Asia, alla presenza del dirigente scolastico Concetta Rita Niro, del presidente del Rotary club Basilio Ciucci, del kingmaker dell’evento, Antonio Mucciaccio, trait-d’union tra Perrotta e Rotary, come ex preside e ideatore del concorso, ora presidente della Commissione rotaryana. Presente anche il presidente della sezione di Termoli dell’Archeoclub d’Italia, che si occuperà di guidare i ragazzi nei siti di maggiore interesse del Basso Molise.

Il programma prevede la prova per la mattinata odierna, domani la correzione e sabato la cerimonia di premiazione.