A scuola dalla natura, i sentieri della Biodiversità

TERMOLI. Cinquanta studenti della Scuola & Lavoro di Termoli, di comune accordo con i dirigenti e insegnanti, hanno aderito al percorso sulla Biodiversità.

Nella giornata del 22 marzo u.s. gli alunni hanno ricevuto la visita, presso il proprio istituto, di alcuni Volontari di Ambiente Basso Molise. Il Presidente Lucchese, i soci Grieco e De Lisio che, si sono alternati nel proporre ai ragazzi diversi argomenti tra i quali: il territorio molisano, le discariche abusive, la perdita di Biodiversità, la salvaguardia delle specie sia animali che vegetali, la conservazione della biodiversità locale e la sua promozione.

Molto interessante è risultato l’incontro che ha visto i giovani allievi diventare protagonisti della giornata di studio.

A conclusione dei lavori, sia gli allievi che gli insegnanti Borgia, Sardaro e Bochicchio, hanno proposto alcuni interventi “concreti” da effettuare sul territorio.

La prima partecipazione si svolgerà sabato 7 aprile e vedrà impegnati gli allievi nella pulizia manuale di un territorio costiero che presenta notevoli formazioni di dune. Inoltre gli allievi hanno deciso di partecipare al censimento del Fratino che si svolgerà nel mese di maggio e poi, si attiveranno per conoscere meglio il territorio molisano che presenta una variegata biodiversità. Nelle giornate di studio gli allievi conosceranno diversi siti di Natura 2000 e importanti Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e, un tema che sarà sicuramente toccato, sarà lo studio e la conservazione della memoria e della biodiversità del territorio costiero come esempio di sostenibilità.

Molto soddisfatto il Presidente Lucchese che esprime il ringraziamento all’Istituto Scuola & Lavoro per aver scelto Ambiente Basso Molise e, in modo particolare, il CSV Tree Molise che permette la realizzazione di progetti per la tutela e la salvaguardia della Biodiversità.