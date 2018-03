Il viaggio di Ulisse, alunni in trasferta

PETACCIATO. I bambini della scuola dell'infanzia di Petacciato dell'istituto comprensorio V. Cuoco accompagnati dalle loro insegnanti Longo, Marchesani, Di Pardo, Bonanese e Giulivo, hanno portato in scena la rappresentazione presso l’Università degli Studi del Molise per gli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dal titolo ’Il Viaggio d’Ulisse’ . Il progetto, realizzato l’anno scorso, ha impegnato bambini e insegnanti per un intero anno scolastico. Con questa rappresentazione teatrale è andata in scena la parte finale del progetto dove le docenti hanno dato ampia dimostrazione di come la scuola deve essere vita vissuta perché preparare i piccoli al futuro significa dare loro la padronanza di se stessi, fare in modo che il loro occhio, il loro orecchio e la loro mano possano essere pronti strumenti di comando.

I piccoli e occasionali attori tutti ligi e molto bravi, di soli 6/7 anni, si sono proposti sul palco dimostrando abili competenze canore e ottima immedesimazione nel ruolo che è stato loro assegnato degli eroi della storia mitologica: Ulisse con la sua astuzia , la bellezza ammaliatrice della Maga Circe oppure la straripante forza dei Ciclopi che però Ulisse, a proposito di astuzia , riesce a sconfiggere. Quel che poi ha colpito anche le rappresentanti delle sezioni in scena, i genitori dei bimbi appunto, è stato il fatto che hanno sentito i loro figli mentre erano in casa parlare dei grandi personaggi da loro interpretati come appunto Ulisse, Andromaca, Elena Alla fine della rappresentazione, non sono mancati i ringraziamenti per il lavoro svolto dalle insegnanti e anche all'Università per la grande opportunità che è stata offerta loro. Infine la tutor del tirocinio ha ringraziato tutti i partecipanti.