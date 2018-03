TERMOLI. Il Liceo Classico "Gennaro Perrotta" di Termoli e il Rotary Club quest'anno hanno fatto 13 con la disputa della tredicesima edizione della Gara internazionale do Greco Antico intitolata al famoso grecista italiano e Termolese Gennaro Perrotta. Con l'alto patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ambasciata di Grecia a Roma e il patrocinio della Regione Molise, il comune di Termoli e l'Università del Molise. In questi 13 anni di manifestazioni oltre 500 alunni di svariati Licei Classici hanno partecipato arrivando a Termoli da ogni parte d'Italia, quest'anno solo 19 a differenza degli oltre 30 della scorsa edizione, questo purtroppo dovuto alla carenza di fondi destinati alla cultura da parte delle scuole. Il concorso, tra i più importanti su questa materia, se non avesse il contributo rotariano che copre le incombenze maggiori potrebbe non avere in futuro vita lunga, e sarebbe davvero un peccato.

I rotariani sappiamo che faranno di tutto per far sì che ciò non accada. L’«Agon Sofokleios» non morirà anche perché ormai è un fiore all'occhiello per la storia e la cultura perrottiana della nostra città.

Quest'anno cinque vincitori e ad aggiudicarsi il primo premio - consistente in 1000 euro - è stata una studentessa di Milano, Althea Rosa Sovani del Liceo "Berchet", il secondo classificato è stato Leonida Gragnoli del liceo "Muratori-San Carlo” di Modena, al terzo posto ancora uno studente del Muratori di Modena, Giovanni Franco, mentre al quarto posto uno studente della vicina Pescara, Davide Iengo del Liceo "G. D'Annunzio", al quinto posto una ragazza del Liceo "Decio Celeri" di Lovere Iseo Breno.

Presenti all'evento anche quest'anno personaggi che sono stati brillanti ex alunni del classico Perrotta che si sono creati grazie anche allo studio dopo la frequentazione della scuola termolese una vita lavorativa eccellente in vari campi sociali , Il sempre presente con modello di auto al seguito ingegner Carlo Buccione che lavora alla progettazione dei nuovi modelli Lamborghini e l'Artista a tutto tondo nativa di San Marco in Lamis ma termolese di adozione Roberta Di Lorenzo, cantautrice dal curriculum significativo, ma anche attrice e molto ancora. Tra i presenti al tavolo degli ospiti oltre alla dirigente scolastica la dirigente scolastica Concetta Rita Niro, il presidente del Rotary club di Termoli Basilio Ciucci, il presidente del comitato per l'Agon Sofocleo Antonio Mucciaccio - autentico e simpaticissimo mattatore dell'evento – mentre per i saluti istituzionali la presidente del Consiglio comunale di Termoli Manuela Vigilante.