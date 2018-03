All'Istituto Alfano la giornata finale del percorso didattico "Giocando s’impara…. a ragionare”

TERMOLI. Domani, martedì 27 marzo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso la sede del Liceo Classico Perrotta si svolgerà la giornata finale del percorso didattico innovativo “Giocando s’impara…. a ragionare”, che ha coinvolto tutti gli alunni delle classi 4A e 4B del liceo classico, 4A, 4B, 4C e 4D del liceo scientifico, con il coordinamento dei docenti Barbara Catelli, Sonia Fania, Francesca Lemme, Mario Mascilongo, Gianfranco Massaro.

Gli alunni si sono cimentati in una prima fase della competizione, interna alla classe, che ha coinvolto 4 diverse tipologie di prove (Coding – prove di logica, Debate, Kahoot, PiramiX), al termine della quale la squadra meglio classificata si è guadagnato l’accesso alla giornata finale, che si disputerà, appunto, nella giornata di martedì 27 marzo.

Gli alunni si sono coinvolti con passione ed interesse nel percorso didattico, ed ora non ci resta che attendere di conoscere quale squadra si aggiudicherà la vittoria finale. I percorsi didattici innovativi costituiscono una risorsa preziosa per la scuola, nell'intento di motivare e migliorare l'apprendimento delle discipline attraverso attività in cui gli studenti si scoprano sempre più protagonisti.