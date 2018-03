TERMOLI. L’associazione culturale "Sopra le righe" di Termoli in occasione dell’uscita del nuovo libro “Se la notte ti cerca” dello scrittore Romano De Marco ha organizzato in anteprima nazionale una serata evento di musica e lettura con l’autore e con la straordinaria partecipazione di due importanti musicisti Danny Losito e Gianluca Mosole, quest’ultimo tra i più rappresentativi del jazz fusion sin dagli anni '80 con la caratteristica di saper suonare la chitarra da mancino senza girare le corde.

L’inizio ha visto un apericena al Mosto Selvatico. Una serata come sempre gestita molto bene dall'organizzazione dell'Associazione Culturale Sopra Le Righe che sta portando a Termoli da tempo personaggi della cultura nazionale che danno lustro e prestigio al loro lavoro, ma allo stesso tempo che sta portando Termoli ad imporsi proprio per la qualità di questi incontri culturali come una sorta di città della cultura di primo piano.

La serata di ieri al Mosto Selvatico è stata anch'essa sold out come le precedenti organizzate dalle anime pulsanti della stessa organizzazione, Donatella ed Emma, che da perfette padrone di casa hanno fatto sentire a loro agio i prestigiosi ospiti ed hanno creato un clima familiare; infatti ogni volta la serata, oltre a sfornare cultura, trascorre serena e piacevole come una bella serata tra amici.

L'intervista all'autore, intervallata dalla musica dei musicisti Losito e Mosole, è stata la ciliegina sulla torta per un'ottima serata. Ma l'Associazione ha in serbo altri dardi sempre di livello nella faretra e allora non possiamo che dire loro grazie per quanto stanno facendo e per tenere alto il tasso culturale della nostra città.