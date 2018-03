Gli alunni di Pantano Basso a lezione di "Borgo antico"

TERMOLI. Gli alunni della quarta classe della Scuola Primaria di Pantano Basso alla scoperta del Borgo Vecchio

Quindici alunni della Scuola Primaria di Pantano Basso accompagnati delle loro maestre Laura Carmosino e Assunta Garofalo hanno trascorso la mattinata di mercoledì 28 marzo alla scoperta del borgo vecchio di Termoli guidati dal presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena che, passeggiando per le stradine e le piazzette del borgo, hanno potuto ascoltare la storia della loro città da Diomede fino ai giorni nostri. Non è mancato una visita alla cattedrale per conoscere la vita dei nostri due santi Basso e Timoteo, il passaggio alla via più stretta d'Italia "a rejiecelle" e al castello Svevo, dove si è conclusa la visita.

Tutti i ragazzi, attenti e interessati, muniti di blocco notes hanno preso appunti per meglio ricordare tutti gli avvenimenti storici della loro città che, come da quanto detto agli alunni dal presidente dell'Archeoclub, devono amare come i loro genitori.