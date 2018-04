MAFALDA. Esperienza da “universitari” per i bambini della scuola dell’infanzia di Mafalda.

Per il secondo anno consecutivo, i piccoli alunni sono stati invitati presso l’Ateneo molisano nella settimana delle “buone pratiche”. Finalità dell’iniziativa è quella di far conoscere, ai futuri insegnanti, prassi didattiche mirate a promuovere competenze nei bambini.

Gli alunni del centro trignino, accompagnati dagli insegnanti Ricciuti Gabriella, Cundari e Galizia Leo, si sono cimentati in un’attività laboratoriale in cui sono stati i principali protagonisti. “La didattica per Episodi di Apprendimento Situato (EAS)-spiegano gli insegnanti- mira proprio a sviluppare le competenze per la vita; il nostro obiettivo è rispondere, in modo efficace, a ciò che le Indicazioni per il Curricolo suggeriscono, ossia promuovere competenze che il bambino potrà orchestrare in situazioni reali per risolvere problemi. Il bambino, in un setting laboratoriale e cooperativo, partendo da uno stimolo fornito dall’insegnante, realizza un artefatto che è la sintesi del suo saper agire. Il prodotto stesso del bambino-proseguono gli insegnanti-diventerà, nella fase finale di condivisione, una risorsa per gli altri. Proprio nella fase di debriefing, l’intervento dell’insegnante è fondamentale per correggere gli errori emersi, e fissare le competenze acquisiste”.

Nello specifico, gli alunni della scuola dell’infanzia di Mafalda, dopo l’ascolto di una storia, sono stati invitati a rappresentare graficamente il finale della storia che loro stessi dovevano inventare; ogni coppia di bambini, ha prodotto un elaborato grafico che è stato poi condiviso nel grande gruppo prima che gli insegnanti svelassero il vero finale del libro letto.

Alla fine dell’attività, gli studenti di Scienze della Formazione Primaria hanno affiancato i piccolini realizzando, con gli stessi, un disegno a piacere con diverse tecniche.

“É stato un onore per noi condividere la nostra didattica con i maestri del futuro-affermano gli insegnanti- e cogliamo l’occasione per ringraziare la professoressa Fratangelo per l’occasione che ci ha offerto”.

Prima del rientro verso Mafalda, gli alunni di Mafalda e gli studenti del secondo anno di Scienze della Formazione Primaria, hanno immortalato l’indimenticabile giornata con una foto ricordo.