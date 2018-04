«Tre, due, uno… Europa», in arrivo studenti Erasmus di 4 Paesi

MONTENERO DI BISACCIA. «Tre, due, uno… Europa. Tre sono, infatti, le settimane che mancano all’arrivo di una nutrita delegazione europea nel nostro Comune. Dal 15 al 21 aprile, infatti, alunni e docenti di Grecia, Ungheria, Portogallo e Turchia arriveranno in Molise per la quarta mobilità prevista nell’ambito del progetto “No Early School Leaving” iniziato alla fine del 2016, e che ha visto protagonista l’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia in partenariato con altrettanti Istituti dei paesi indicati.

«I nostri studenti avranno ancora una volta l’opportunità di incontrare i loro compagni europei e lavorare insieme sul tema del teatro – fanno sapere dalla scuola - già in precedenza, i ragazzi e i docenti si sono confrontati con i partner europei sulla musica, le arti figurative, lo sport, portando nei paesi ospitanti anche la tradizione e la cultura montenerese e molisana. Ora tocca a noi. In un’atmosfera senza dubbio di festa, studenti e docenti si stanno preparando a trascorrere una settimana di scambio culturale e didattico, offrendo l’ospitalità molisana e mostrando le bellezze e la cultura della nostra terra. Grazie alla collaborazione delle famiglie degli studenti, del Comune di Montenero, della dirigente scolastica Patrizia Ancora e dei docenti, l’incontro sarà condito dall’allegria e dall’entusiasmo dei nostri giovani.

A loro il compito di chiudere il progetto e un’esperienza che sarà un valore aggiunto del nostro istituto.