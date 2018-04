I disabili del centro San Damiano studiano la storia di Termoli

TERMOLI. Da diverse settimane il presidente dell'Archeoclub di Termoli Oscar De Lena si reca ogni giovedì pomeriggio presso il Centro Disabili San Damiano gestito dalla Sirio Società Cooperativa Sociale che si trova nei locali sotto il Liceo Classico della nostra città, per raccontare ai circa 20 "ragazzi" delle diverse età che frequentano il centro , la Storia di Termoli e del nostro territorio molisano.

Il corso di Storia, partito tre mesi fa dalla leggenda della fondazione di Termoli da parte dell'eroe omerico Diomede, proseguirà ancora per diverse settimane continuando a fare un viaggio a ritroso nel tempo tra storia, personaggi e aneddoti. Giovedì 5 aprile la lezione prevedeva il periodo storico legato al XIII secolo, centrato in modo particolare sulla vita del grande imperatore Federico II di Svevia al quale è legata anche la storia del nostro castello.

A metà della lezione, mentre tutti i ragazzi erano attenti e concentrati ad ascoltare la vita, gli amori, e le imprese eroiche dell'imperatore che in quel periodo regnava su mezza Europa, nel salone dove si tengono le lezioni, arrivavano, vestiti in abiti medioevali, cinque componenti dell'associazione Ordo Cavalieri: Antonello Sciarretta presidente di questa associazione con Pino Gioia nei panni di Federico II, Tommaso Paradisi,Gianni Amoruso e Vincenzo Porreca. Immenso lo stupore dei ragazzi e la meraviglia nel vedere materializzare i personaggi che qualche minuto prima gli erano stati descritti e mostrati su un maxi schermo, in persone vere con le armature, gli scudi e gli abiti tipici di quel periodo storico la corona sulla testa di Pino Gioia nelle vesti dello "Stupor Mundi".

Sono stati momenti di commozione che hanno coinvolto tutti, dalle collaboratrici del Centro che erano all'oscuro di quanto sarebbe accaduto, ai ragazzi che hanno voluto esternare la gioia che in quei minuti stavano vivendo indossando anche loro la corona di Federico II, le armature,i vestiti e brandendo le spade dei cavalieri che accompagnavano l'imperatore.

Un ringraziamento particolare da parte del presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena va agli amici dell'Associazione ORDO nella figura del suo presidente Antonello Sciarretta sempre disponibile ogni volta che si tratta di aiutare i più deboli, sia alla direttrice del Centro, Zenaide Cerrone e alle sue collaboratrici che hanno permesso che questo sogno dei ragazzi si avverasse. Non avremmo mai pensato che si potevano regalare momenti di tanta gioia e felicità a tanti nostri amici meno fortunati di noi.L'occasione è stata proficua anche perchè si sono gettate le basi per ulteriori iniziative tali da coinvolgere i "ragazzi" disabili del Centro San Damiano per attività future dove anche loro saranno gli attori e non solo gli spettatori.