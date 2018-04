Evviva: si farà il nuovo planetario all'istituto Nautico Tiberio

TERMOLI. Una notizia che ci fa davvero piacere, quella che ci regala il professor Angelo De Gregorio. Riguarda uno dei vulnus rimasti dopo il trasferimento del Nautico nell’edificio che ospita il Geometra: il planetario.

«Si fà. Finalmente in settimana inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova struttura destinata ad ospitare il planetario dell'Istituto Nautico "Tiberio". Una battaglia durata anni che sanerà una delle più pesanti penalizzazioni subite dalla nostra scuola a seguito del forzato abbandono della sede di viale Trieste, ormai ben dieci anni orsono.

Lo studio dell’Astronomia, inteso come analisi del moto apparente degli astri sulla sfera celeste da cui calcolare la posizione dell'osservatore e non solo come Geografia astronomica, ha da sempre rappresentato negli Istituti Nautici una delle discipline portanti all'interno dello studio delle Scienze della Navigazione. La sua valenza formativa rimane immutata pure in presenza dell'evoluzione scientifica e tecnologica della disciplina che ha portato alla Navigazione satellitare di cui si avvalgono oggi le navi. Infatti i satelliti artificiali rispondono alle stesse leggi fisiche che governano i moti degli Astri e non si può comprendere efficacemente la Navigazione Moderna senza lo studio di quella Astronomica. In tale ottica questa diventa anzi propedeutica per l'apprendimento dell'altra.

Dopo l'abbandono della sede storica di Viale Trieste, l'Istituto, per la mancanza di spazi idonei, ha perso una componente essenziale nonché significativa specificità del suo percorso formativo cui si è in questi anni solo parzialmente sopperito ricorrendo alla tecnologia informatica.

Non va infine dimenticata tutta l'attività che il Nautico ed i docenti hanno svolto a favore del territorio ospitando studenti di ogni ordine e grado, avvicinandoli all'Astronomia, e anche svolgendo corsi per docenti di altre Istituzioni scolastiche.

Restituire all'Istituto tali capacità e possibilità didattico-formative e di divulgazione scientifica, oltretutto con una struttura che, esterna, diverrebbe maggiormente fruibile dai cittadini, era quindi doveroso.

Il cammino però è stato lungo e impervio. Dopo aver tamponato, in gran parte con risorse proprie ed impegno personale di alcuni docenti, le prime e più urgenti necessità con il trasferimento nell'edificio dell'Istituto per Geometri almeno degli impianti e laboratori compatibili con gli spazi disponibili, gli insegnanti delle discipline nautiche tornavano all'assalto della Provincia che, con il trasferimento del Nautico in via De Gasperi, forse riteneva di avere esaurito il suo compito, essendosi anche alleggerita delle spese per lo stabile di viale Trieste, tornato al Comune. Si giungeva così nel 2014, durante la presidenza Franzese, ad un incontro con l'allora Presidente della Provincia Rosario De Matteis ed i tecnici dell'ente. La sensibilità mostrata rispetto alla problematica prospettata dagli insegnanti fece emergere l'idea, in mancanza di spazi interni, della realizzazione di una struttura esterna. Veniva perciò chiesta ai docenti una relazione preliminare e, dopo la delibera della Giunta provinciale del febbraio 2015, di far pervenire un progetto preliminare. L'idea progettuale dei professori Angelo De Gregorio e Paolo Di Candia, è stata quindi amichevolmente rielaborata dall'arch. Lucia Garofalo concretizzandosi in un ambiente a pianta ottagonale regolare, di 70 mq, ospitante una cupola di 6 metri di diametro (quindi 1 m in più della vecchia) realizzata in leghe leggere e rivestita di materiale specificamente idoneo alla proiezione; su un lato si aggiungerà uno studio docenti.

La struttura portante, per un'altezza massima centrale di 5,5 metri, sarà in acciaio e le pareti in pannelli prefabbricati. Particolarmente interessante l'allestimento interno che prevede due tribunette per un totale di 48 posti a sedere; esse saranno movibili in quanto l'idea era anche quella di utilizzare l'ambiente come piccola sala conferenze; a tale scopo è prevista quindi pure l'installazione di una LIM e di impianto audio. Dopo vari passaggi, la Provincia affidò la redazione del progetto esecutivo al funzionario arch. Nicola Petrella il quale non ha mancato di raccordarsi con i docenti accogliendo i vari loro suggerimenti ed il cui elaborato è stato approvato nell'ottobre 2016. Da questo momento, come in molte delle cose del nostro Paese, entra in campo "la burocrazia": quest'entità, soprannaturale ed impalpabile, in grado di far muovere o immobilizzare funzionari, spostare o nascondere scartoffie, dilatare o accorciare tempi, dapprima ha bloccato l'iter di finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti e poi allungato oltremodo le varie fasi di bando d'appalto, aggiudicazione gara e firma contratto. Quest'ultimo passaggio è avvenuto solo il 24 gennaio scorso. I lavori, per un importo di 100.000 euro finanziati dalla Provincia, sono stati assegnati ad un consorzio di imprese formato dalla Soc. Coop. GOGEART e dalla INTEC Service Srl con sede a Sant'Arpino (CE) e dovranno terminare, da contratto, entro tre mesi dall'inizio. La speranza dei docenti di Navigazione, dopo tanti ritardi, è però in un'accelerazione che possa permetterne l'inaugurazione per il solstizio d'estate, nuova luce per l'Istituto Nautico "Tiberio" di Termoli».