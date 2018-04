​Stupore e meraviglia per gli studenti della scuola primaria di Petacciato

PETACCIATO. Stupore e meraviglia per i giovani studenti della 2^ elementare di Petacciato. La lezione presentata da Rocco Cirino e Nicola Petrella ha suscitato queste sensazioni. Infatti la scuola dello “stupore” è la scuola della sorpresa e della scoperta.

La Casa della Conoscenza, cosi è stato definito dal presidente di Ambiente Basso Molise Luigi Lucchese, l’oasi didattico naturalistica di Matrice, è aperta a tutte le scuole di ogni ordine e grado, una finestra sulla Natura, antica e moderna, nel tentativo non facile ma affascinante di mantenere e valorizzare le proprie radici.

Rocco Cirino e Nicola Petrella riescono a trasportare gli allievi in un percorso fatto di milioni di anni sempre vivo e reale.

Per chi si reca a Matrice di notevole interesse (per grandi e piccini) è la chiesa di Santa Maria della Strada definita dall’arch. Valente “tra le basiliche più intriganti del Molise, non solo per la sua architettura, per le sue leggende, per la sua storia, per le sue espressioni artistiche, ma anche per i suoi misteri”.

Anche qui, stupore e meraviglia, accompagnano i visitatori.