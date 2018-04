Primo Meeting transnazionale Erasmus+ a Guglionesi

GUGLIONESI. Nella settimana dal 16 al 20 aprile dirigenti, docenti e studenti di scuole della Lituania, Slovenia, Romania, Turchia e Italia si incontreranno a Guglionesi per lavorare insieme al progetto Erasmus+ “Take Stereotyping Out of Your Lives”.

Questo è il primo dei tre meeting transnazionali che saranno ospitati dall’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi. Altri due ne seguiranno nei mesi di maggio e di ottobre 2018 e coinvolgeranno anche altre nazioni, quali Portogallo, Belgio e Repubblica Ceca.

La scuola, infatti, ha superato la selezione, e quindi ricevuto i finanziamenti dalla Comunità Europea, per ben tre programmi Erasmus+, tutti per l’azione KA2-Partenariati strategici, che prevede lo scambio di docenti e studenti di tutti i Paesi coinvolti.

“I programmi Erasmus+ costituiscono una importante opportunità formativa offerta dall’Europa”, afferma il Dirigente scolastico Maria Maddalena Chimisso.

“Per gli studenti, che acquisiscono consapevolezza interculturale e intraculturale, esercitano le capacità comunicative in lingua straniera e in ambienti multimediali, sviluppano abilità di analisi e risoluzione di problemi, migliorano le abilità sociali.

Per i docenti, che si confrontano e scambiano con i colleghi degli altri paesi europei i metodi e le pratiche didattiche, migliorando le capacità organizzative, il coordinamento degli studenti e delle attività.

Per la scuola, per la quale rappresentano un’occasione importante di crescita a livello progettuale e gestionale, di miglioramento e motivazione delle risorse umane, di coinvolgimento della comunità locale in un orizzonte europeo.

Questo primo progetto coinvolge gli studenti su un tema importantissimo nel mondo attuale, quello degli stereotipi e delle conseguenze che essi comportano. Gli obiettivi sono: aumentare la consapevolezza sui rischi causati appunto dagli stereotipi, migliorare il know-how sui metodi per affrontarli, sviluppare la tolleranza e l’empatia, combattere l’incitamento all’odio, promuovere il coinvolgimento attivo degli studenti nella vita sociale. Tutto questo sarà raggiunto attraverso un lavoro condiviso, in presenza e a distanza, tra ragazzi che vivono in nazioni diverse, ma che si confronteranno e condivideranno riflessioni e soluzioni su un comune problema”.

Le attività, nei due anni di vita del progetto, saranno tantissime: apertura di forum di discussione, produzione di materiali informativi e divulgativi, registrazioni video, giochi di ruolo, attività interattive, mostre negli angoli Erasmus+, produzione di poesie e prose per sensibilizzare in merito ai pericoli e all'ingiustizia degli stereotipi e del comportamento discriminante.

Le strategie di comunicazione, quelle offerte dalla rete e dalle nuove tecnologie: sito web, gruppi Facebook e WathsApp del progetto, sessioni Skype, portale eTwinning per i gemellaggi elettronici.

Ma anche “faccia a faccia” durante gli scambi ed i meeting transnazionali.

Stamani, dalle ore 9, presso la sala consiliare del Comune di Guglionesi, si tiene la cerimonia inaugurale del progetto.

Intervengono Bartolomeo Antonacci, Sindaco di Guglionesi, Angela Costantini dello Sportello Eurodesk ed Ufficio Europa del Comune di Termoli, Carmela Basile dell’Ufficio Europe Direct della Provincia di Campobasso, Luca Scatena della Caritas Termoli-Larino, il parroco di Guglionesi don Gianfranco Lalli, i coordinatori di tutte le scuole europee coinvolte nel progetto.

«Un grazie particolare va al nostro coordinatore prof.ssa Lesley June Fearn, ma anche a tutti gli altri docenti che hanno profuso un grande impegno per la realizzazione del progetto.

Un ringraziamento anche agli Enti, alle Associazioni e alle Ong che hanno costituito una rete con la scuola. E infine agli studenti e alle famiglie ospitanti, con l’augurio che questa esperienza possa lasciare in loro un segno indelebile», riferisce la dirigente scolastica Maria Maddalena Chimisso.