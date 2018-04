MONTENERO DI BISACCIA. Una giornata Erasmus per le strade di Montenero.

Con, a far da guida, dei ciceroni d'eccezione. Non poteva iniziare nel modo migliore il progetto "Erasmus plus: No early school leaving by sports, musical, theatrical and artistic activities" dell'Istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia. Sì perché ad accompagnare i docenti e gli studenti impegnati nel progetto di scambi culturali europei e provenienti dalla Turchia, dall'Ungheria, dalla Grecia e dal Portogallo sono stati proprio i nostri giovani studenti che, mappa alla mano e scarpe da ginnastica, affiancati dagli insegnanti dell'istituto, hanno offerto ai visitatori europei un tour guidato della cittadina montenerese: dalle bellezze storiche e artistiche del centro a quelle paesaggistiche e piene di storia come i calanchi, dalle strade del tempo tra fede e tradizione a quelle di oggi, dalla Montenero tradizionale a quella "moderna" e imprenditoriale della Cantina San Zenone,l'obiettivo è stato solo uno: comunicare la specificità di un territorio già proiettato a pieno in un contesto europeo.

E tutto questo attraverso la lingua inglese, veicolo di esperienze e sapori, all'insegna di una internazionalizzazione che ci rende sempre più cittadini del mondo. Così il giovane Boris, della classe I A: "é stata una bellissima esperienza. Abbiamo visto tante cose, adesso ho capito finalmente l'importanza della lingua inglese". Il progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’azione chiave KA2 e patrocinato dal Comune di Montenero di Bisaccia, è coordinato dall'Istituto Omnicomprensivo.