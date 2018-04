TERMOLI. Presso l'Istituto Alberghiero di Termoli "Federico di Svevia" si è tornati a parlare del "Progetto Atlantide". Il progetto mira a promuovere: a) la conoscenza del patrimonio storico- archeologico del territorio, inteso come eredità collettiva da tutelare e tramandare, sottolineando anche l’importanza che esso ha come risorsa e fattore di sviluppo economico; b) lo sviluppo di una cultura anche operativa per la conservazione e la tutela del bene culturale; c) la conoscenza dell'archeologia sia come strumento d'indagine concreta della storia che come occasione di approfondimento delle varie discipline correlate; d) la conoscenza del mito di Atlantide, dei suoi risvolti archeologici e della sua contemporaneità; e) la conoscenza delle realtà archeologiche subacquee del territorio come Buca, porto frentano, teoricamente posto nel tratto di mare tra la foce del Sinarca e la Torre di difesa dai Saraceni di Petacciato, le Isole Tremiti ed Egnazia, che presentano risvolti archeologici e scientifici similari a quelli proposti dal mito di Atlantide.

Un parterre importante presente alla spiegazione dell'edizione 2017/2018 del suddetto progetto. La prima cosa che salta agli occhi è la presenza degli uomini della Capitaneria di Porto: l'autorevole presenza del Comandante Sirio Faè si è detto lusingato di partecipare all’incontro e che farà di tutto per agevolare e mettere a disposizione degli interessati al progetto la migliore e precisa tecnologia per questo tipo di esperimenti. Presente anche l'armatore Domenico Guidotti che, con i suoi natanti segue e supporta l'organizzazione quasi dall'inizio. Presente anche la dirigente scolastica Maria Chimisso, il professor Antonio Mucciaccio che segue il progetto Atlantide fin dalla sua ideazione assieme alla docente Rosalia Laura Ruggiero che del progetto ne è titolare e coordinatrice. Ricordiamo che il progetto Atlantide nasce da una convenzione tra l'Ipseoa "Federico di Svevia "e l'Associazione culturale "Rose di Altilia" che ha come presidente appunto la Ruggiero.

Il progetto è svolto dalle classi 3/ C e 4 /A con referente per la scuola, la prof Maria Rosaria Musacchio, mentre gli esperti per le lezioni teoriche agli studenti presso l'istituto, oltre alla Ruggiero, sono Mucciaccio, il Tenente Colonnello dei Carabinieri Michele Miulli (Esperto nella tutela e protezione Beni Culturali), Gianfranco De Benedittis (archeologo ), Davide Aquilano (archeologo ), Lucia Checchia (archeologa), Lidia Di Giandomenico (archeologa) e i comandante della Guardia costiera Sirio Faè. All'interno della Capitaneria di Porto, durante la visita in loco degli studenti, ci sarà il comandante in seconda Francesco Cillo, mentre alle Isole Tremiti sulla nave Tremiti Jet la lezione sarà a cura di Adelmo Sorci, titolare di Marlin Tremiti. Giovedì 26 e venerdì 27 sono in programma due giornate di lezioni di archeologia subacquea alle Isole Tremiti con la nave Tremiti Jet posizionata sul sito archeologico subacqueo denominato "Tre Senghe" (con permesso della Sba di Foggia e dell'Ente parco del Gargano ).