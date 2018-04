TERMOLI. Ha destato molto interesse e apprezzamento la decisione di adornare la rotatoria di Rio Vivo, all'incrocio con viale Marinai d'Italia, con la statua di San Timoteo, compatrono della città di Termoli.

In questa doppia intervista - per motivi tecnici - l'autore dell'opera che sarà messa a dimora l'11 maggio, Cleofino Casolino, spiega l'impegno e l'ispirazione per questa iniziativa lodevole.