Ha fatto tappa a Guglionesi «La notte del lavoro narrato»

GUGLIONESI. Ieri, domenica 29 aprile, anche a Guglionesi ha fatto tappa “La notte del lavoro narrato”, occasione di confronto nata da un’idea di Vincenzo Moretti che ogni anno si svolge in diversi comuni italiani, e che ha come scopo quello di cercare risposte integrate e concrete ai problemi occupazionali che, nonostante i progressi fatti negli ultimi anni, sono bel lontani dall’aver trovato una soluzione definitiva e soddisfacente: le recenti elaborazioni Istat, infatti, offrono la fotografia di un paese in cui nord e sud, dal punto di vista lavorativo, economico e retributivo, viaggiano ancora a due differenti velocità. L’incontro, organizzato dall’associazione di promozione sociale- Arci Francesco Iovine, d’intesa con il comune di Guglionesi, si è tenuto nel palazzo che ospitava il Museo Archeologico di Guglionesi (palazzo Massa), luogo che l’Arci intende riqualificare facendone un centro di aggregazione sociale e culturale, un luogo in cui raccogliere e promuovere idee ed iniziative per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità.

Gli interventi di Casimiro Galileo, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Campobasso, e di Saverio Rosa, amministratore delegato di Microcredito per l’Italia, hanno evidenziato come, a fronte di un irrigidimento del mercato del lavoro degli ultimi anni, strumenti come Garanzia giovani e alternanza scuola lavoro, se usati in modo corretto, possono ridare slancio all’economia e rivitalizzare il mercato del lavoro, e come talvolta l’iniziativa imprenditoriale dei giovani vada a scontrarsi con l’evidenza che gli istituti bancari tendono a non dare fiducia a piccole-micro imprese e startup: lo strumento del microcredito potrebbe rappresentare una soluzione per rilanciare lo sviluppo imprenditoriale, strumento che occorre promuovere dando informazioni corrette, così come è fondamentale che l’auto occupazione sia accompagnata a un percorso formativo adeguato e un affiancamento da parte di professionisti del settore. Francesco Roscia, presidente dell’associazione “Mondo Nuovo”, che opera in Molise e in Puglia, ha illustrato come gli strumenti del microcredito e di Garanzia Giovani possono rappresentare determinanti strumenti di integrazione e di inserimento lavorativo anche per chi viene nel nostro paese in cerca di una vita migliore.

Di particolare interesse è stata la testimonianza di Nathalie Scaffidi Miltone, presidente della cooperativa Artemisia e vicepresidente di Lega Coop, la quale ha illustrato l’esempio di Castel del Giudice, piccolo borgo altomolisano che ha visto la nascita della prima cooperativa di comunità agricola del Molise, la quale dà lavoro a numerosi giovani del territorio e alle famiglie di migranti ospiti del progetto Sprar: un esempio di buona prassi che potrebbe essere replicabile anche a livello nazionale, che dimostra come, riscoprendo il senso di comunità, si può contribuire, insieme, alla crescita economica e alla valorizzazione e sviluppo del territorio. L’incontro si è concluso con il contributo della Presidente nazionale Arci Francesca Chiavacci, che ha sottolineato come la riscoperta della dignità del lavoro debba tornare al centro della riflessione politica e sociale.

L’evento che si è tenuto ieri avrà una naturale prosecuzione dei suoi intenti e delle sue finalità nello “sportello-lavoro” che aprirà sempre a palazzo Massa, un luogo in cui poter fare “rete” e mettere a disposizione idee e competenze per affrontare un problema complesso come la crisi occupazionale e in cui, chi intende avviare un’attività, può reperire informazioni e assistenza.