TERMOLI. Presentato questa mattina, nello scenario incantevole del Castello Svevo, il programma completo sia religioso che ricreativo della festività in onore di san Timoteo. Don Benito Giorgetta, parroco della chiesa, ha illustrato insieme ai suoi collaboratori la parte religiosa che vedrà tanti riti fino all'11 maggio, giorno della festa in onore del santo, cittadino termolese dal 1239 e compatrono della nostra città.

Il parroco vorrebbe far diventare Termoli città timoteana anche perché, nel mondo, solo qui c’è la festa in onore di un cittadino nonché santo termolese. Non a caso la statua plasmata da un cultore e devoto della storia timoteana come Cleofino Timoteo Casolino, verrà eretta domenica 6 maggio al centro della rotonda di Rio Vivo con la dicitura “Termoli Città Timoteana” e probabilmente la scritta verrà apposta in tutte le rotonde della città come una sorta di biglietto da visita.

Questa mattina si è inoltre parlato della piacevole novità del Palio che attirerà tanta gente in piazza Duomo e la mostra sul santo che aprirà i suoi battenti sabato 5 maggio alle ore 17.30. Domenica 6 maggio alle ore 11.00 ci sarà la messa e la benedizione del Palio presso la chiesa di San Timoteo, alle ore 16.00 il corteo Medioevale con partenza dalla chiesa di San Timoteo e arrivo presso la chiesa Cattedrale, ore 17.00 inizio del Torneo dei Rioni.

Le diverse contrade si sfideranno nel lancio del ferro di cavallo, tiro con l’arco, tiro alla fune, combattimento medioevale, musici, sbandieratori, falconeria e balli medioevali. Al termine dell’evento si premierà il rione vincitore.

Il rione vincitore avrà poi l’onore di sfilare con il palio il giorno 11 maggio durante la processione di San Timoteo.

L’organizzazione degli eventi è delle associazioni Ordo Cavalieri Termole e Pro Loco, da sempre impegnate a riproporre eventi e personaggi della Termoli medievale.

Sono previste tante persone, provenienti anche da altre città, che faranno di questa festa un vero e proprio evento importante.