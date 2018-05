TERMOLI. "Ravviva il dono di Dio che è in te" (2 Timoteo 1,6): questo il titolo della mostra dedicata a San Timoteo, discepolo di San Paolo, inaugurata ieri pomeriggio alle 17.30 al Castello Svevo dal Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca alla presenza di Don Benito Giorgetta e degli organizzatori come Cleofino Casolino, Antonello Sciarretta, Luciano Calignano e la Pro Loco, l'Associazione Ordo Cavalieri di Termole.

La mostra chiuderà i battenti domenica 13 maggio, ma non sarà aperta tutti i giorni, solo la mattina per le scuole. Una mostra molto bella con l'esposizione di autentiche rarità che ci mostrano alcune situazioni di Termoli, come anche la storia di San Timoteo, cittadino termolese dal 1239 che di diritto, come potremmo ammirare in diversi angoli della città, potrà far dire che Termoli sarà a tutti gli effetti una città Timoteana.