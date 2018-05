Termoli sulle orme delle città medievali: nasce il Palio di San Timoteo

TERMOLI. Era il 1239 quando, come ci racconta il documento lapideo rinvenuto sul loculo, il venerabile Stefano, Vescovo di Termoli, insieme col capitolo, ha “nascosto” nel grembo della cattedrale, il Corpo di san Timoteo “discepolo dell’apostolo Paolo”.

Sono ormai passati 799 anni da quando, a pieno titolo, San Timoteo, può considerarsi cittadino termolese. L’anno prossimo, 2019, celebreremo l’800esimo anniversario del rinvenimento di questo prezioso dono.

Oggi è il giorno del Palio, che vedrà d'ora innanzi accomunare Termoli alle diverse città italiane che organizzano giochi medievale. A spiegarci questo progetto è il presidente della Pro loco Termoli, Luciano Calignano.

«Per onorare il patrono della comunità parrocchiale, compatrono della città e della Diocesi, a partire da quest’anno, vogliamo ampliare le iniziative ad ogni livello: culturale, ludico, religioso al fine per far conoscere sempre più e meglio la presenza di questo nostro “concittadino”. Sarà un modo per prepararci a celebrare il prossimo anniversario degli ottocento anni.

Con l’aiuto dell’Ordo Cavalieri Termoli e della Pro loco Termoli, da quest’anno, è stato istituito il “Palio di San Timoteo” iniziativa ludica che aggiudica, al rione vincitore, il compito di portare in processione il Palio del santo.

Inaugureremo un gruppo scultoreo, opera dell’artista termolese Cleofino Casolino, che verrà posizionato nella rotonda di Rio vivo e indicheremo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sulla cartellonistica stradale d’ingresso: “Termoli città timoteana”.

Daremo inizio ad una mostra storica e documentale su San Timoteo nel Castello della città.

Continueremo a favorire i fermenti ecumenici che la figura del nostro santo sta suscitando presso i nostri fratelli di fede ortodossa che sempre più numerosi ed interessati vengono a farci visita per onorare le sacre Reliquie.

L’amore di Dio padre, per intercessione di San Timoteo, guidi i nostri passi, accompagni le nostre iniziative, indirizzi i nostri cuori al vero bene e protegga tutte le nostre famiglie e la città di Termoli nelle sue istituzioni, aggregazioni, comunità e ogni coscienza per renderci più fratelli e più pronti all’aiuto reciproco, alla collaborazione e alla comune edificazione.

La rievocazione storica avrà luogo nella città di Termoli il 6 maggio, a partire dalle ore 16».