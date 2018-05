Un caffè con Lello Muzio... rigorosamente in bianco e nero

CAMPOBASSO. Un caffè con Lello Muzio per svelare i segreti della mostra “Fuori scena” a pochi giorni dall’inaugurazione fissata per giovedì 17 maggio alle 18 negli spazi della Fondazione Molise Cultura in via Gorizia a Campobasso.

Il progetto fotografico di Muzio, intitolato “Fuori scena: dietro le quinte del Teatro Savoia”, punta a rendere visibili alcuni dei momenti più significativi del lavoro che sta dietro ogni spettacolo.

Davanti a un buon caffè ci si può dare del tu?

“Si, naturalmente”.

Com’è nata l’idea della mostra?

“Innanzitutto dalla curiosità, ma anche dalla voglia di mettermi in gioco. Negli ultimi quattro anni ho seguito molti spettacoli portati in scena al Savoia, sono andato dietro le quinte, chiedendo sempre il permesso alle varie compagnie ospiti del teatro, e ho cercato di raccontare e di “fermare” l’aspetto più profondo e nascosto, quello che conoscono solo gli addetti ai lavori, che è distante dalla rappresentazione e che il pubblico non vede. Compro il biglietto, assisto da spettatore ma poi mi attrae ciò che accade dietro al palco, l’atmosfera magica, intima, il contatto con gli artisti e ogni volta mi sorprende l’empatia che nasce con molti di loro”.

Quando hai deciso di raccogliere gli scatti in una mostra?

“In realtà il lavoro non è finito, continuo a fotografare ma, lo scorso autunno, ho pensato di proporre le foto alla Fondazione Molise Cultura che ha accettato di allestire la mostra. Ovviamente, gli scatti scelti per l’esposizione sono stati selezionati, è solo una parte del materiale che è molto più ampio, circa mille fotografie che resteranno a disposizione della Fondazione come archivio, un lavoro antologico, una documentazione che potrà essere utilizzata per eventuali pubblicazioni”.

Da quanto tempo ti dedichi alla fotografia?

“Fotografo da tanto però, negli ultimi dieci anni ho approfondito, continuo tutt’ora, lo studio delle arti visive, da un po’ è la mia vera professione che svolgo con amore, passione e curiosità. Sono una persona abbastanza riservata ma attraverso l’obiettivo è come se l’approccio con il mondo diventasse più facile”.

Perché preferisci il “bianco e nero”?

“Non lo preferisco in maniera assoluta ma, in questo caso, penso che renda di più, che esalti maggiormente il lavoro sul Savoia perché mette in evidenza le luci e l’atmosfera del teatro, il “bianco e nero” ha la forza di trascendere la realtà, è più grafico, enfatizza le forme e dà all’osservatore una sensazione onirica”.

Cosa si scopre dietro le quinte di un teatro?

“E’ meraviglioso assistere all’organizzazione tecnica delle produzioni teatrali, alla preparazione degli interpreti, il trucco, la concentrazione, la tensione, i riti scaramantici, gli scongiuri. Immergermi nell’atmosfera dei camerini è incredibile, la maggior parte degli artisti è affabile e disponibile, ho incontrato tanti attori e confesso che i più famosi, quelli noti con i nomi “importanti” sono, molto spesso, persone semplici e umili, instaurare un contatto e confrontarmi con loro è stata un’occasione di crescita”.

E dopo l’esposizione?

“La ricerca è in continua evoluzione, non la considero conclusa ma, una sorta di “volume uno”, la prima parte di un progetto sul teatro che, credo, avrà un seguito. Io proseguo il mio viaggio esplorativo negli spazi scenici per descrivere e scoprire con la macchina fotografica i caratteri più impenetrabili”.

Come sarà allestita la mostra?

“Una quarantina di scatti, in bianco e nero, una struttura essenziale legata al linguaggio secco della mia fotografia. Le immagini avranno una cornice a cassetta in legno, materiale scelto di proposito per la sua naturalezza e perché richiama la struttura del palco del teatro. Di certo, sarà particolarmente curata l’illuminazione”.

La mostra, curata da Lello Muzio in collaborazione con lo studio professionale Raw Signs, resterà aperta fino al 2 giugno, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20.